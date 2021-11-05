الطقس في لبنان غدا صاف والحرارة 30 درجة ساحلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديلها على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافىء في الايام المقبلة.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديلها على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الاحد: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الاثنين: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 9 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام