إخماد حريق في جزين

أدى احتكاك كهربائي ، الى اشتعال النيران في حي السد في مدينة جزين. وعلى الاثر تدخلت سيارات الدفاع المدني بمساعدة شرطة بلدية جزين وعملت على اطفاء الحريق.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أدى احتكاك كهربائي ، الى اشتعال النيران في حي السد في مدينة جزين. وعلى الاثر تدخلت سيارات الدفاع المدني بمساعدة شرطة بلدية جزين وعملت على اطفاء الحريق.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في جزين ان حريقا شب في منزل المواطن فادي خوند في بلدة عراي وقضى على أثاثه بالكامل وعلى سيارته المركونة في المرأب، وناشد خوند المعنيين وبخاصة الهيئة العليا للاغاثة مساعدته بعدما اصبح هو وعائلته دون مأوى، وبوشرت التحقيقات لمعرفة اسباب الحريق.