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November 5 2021 - 12:30

إخماد حريق في جزين

منذ 44 mins 5 November، 2021
حريقة
لبنان

أدى احتكاك كهربائي ، الى اشتعال النيران في حي السد في مدينة جزين. وعلى الاثر تدخلت سيارات الدفاع المدني بمساعدة شرطة بلدية جزين وعملت على اطفاء الحريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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