إخماد حريق في جزين

حريق منزل في جزين ومالكه يناشد المعنيين مساعدته

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في جزين ان حريقا شب في منزل المواطن فادي خوند في بلدة عراي وقضى على أثاثه بالكامل وعلى سيارته المركونة في المرأب، وناشد خوند المعنيين وبخاصة الهيئة العليا للاغاثة مساعدته بعدما اصبح هو وعائلته دون مأوى، وبوشرت التحقيقات لمعرفة اسباب الحريق.