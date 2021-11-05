توقيف 4 مروّجين من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 10:58

توقيف 4 مروّجين من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس

منذ 42 mins 5 November، 2021
قوى الامن الداخلي
لبنان

كشفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 1 و 2-11-2021، من توقيف 4 مروّجين، في منطقتي الضّمّ والفرز، الزاهرية وشارع المطران، وهم كل من:

– ع. خ. (من مواليد عام 1992، سوري)
– ر. ح. (من مواليد عام 1996، سوري)
– ج. م. (من مواليد عام 1998، لبناني)
– م. س. (من مواليد عام 2001، لبناني)

وقد ضُبط بحوزتهم 1،3 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.
وأفادت المديرية العامة بأن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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