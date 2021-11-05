أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 05-11-2021

البناء

• قال مرجع نيابي إن خريطة طريق الرئيس نجيب ميقاتي لا تبدو بحجم الاسم بخصوص الأزمة مع السعودية بل لتفاهمه مع واشنطن وباريس لبقاء الحكومة برسم مسافة بينه وبين موقف الثنائي من قضية القاضي بيطار ومثلها مطلب استقالة وزير الإعلام من دون أفق خريطة طريق للحل مع السعودية.

• يقول دبلوماسي مخضرم إن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب استخدم مهاراته الدبلوماسية في استعمال لعبة تسريب كلام مسجل أوهم من سربوه بأنه ليس للنشر فوجه رسائل عدة عبره واستضاف الأميركيين في خلية الأزمة فنقل الصراع الأميركي- السعودي إلى السطح ونفى هيمنة حزب الله على الحكومة.

النهار

• لوحظ أنّ مرجعاً نيابياً يتجنب واعضاء كتلته الدخول على خط الأزمة مع الخليج من خلال المواقف الإعلامية، لحساسية الوضع وخصوصيتهم الطائفية.

• يُنقل عن مواكبين لمغادرة السفراء والديبلوماسيين الخليجيين، أنّها جرت عبر رحلات لطيران الشرق الأوسط.

• كانت إحدى الجاليات اللبنانية المنتشرة في الخليج على وشك القيام باعتصامات وتظاهرات تندد بالمسؤولين اللبنانيين وتدعوهم للإستقالة، إلا أنه تم التمهل بناء على نصائح اسديت اليهم.

• عُلم أن حزباً أرجأ انتخاب مجلس قيادة جديد الى العام المقبل لمقتضيات الظروف السياسية والاقتصادية والانتخابية.

اللواء

• احتل موقع حزب بارز في السياسات الداخلية حيزاً من المناقشات حول سبل المساعدة الدبلوماسية للبنان للخروج من المأزق..

• يتحرك وزير معني، في إطار البحث عن مخارج لتعطيل مرافق الدولة، من دون وضوح الأفق في ضوء الخطر الذي يهدّد التضامن الحكومي..

• يستمر التجاذب حول الوضعية المقبلة لمسار التحقيق في انفجار المرفأ، في ضوء تقدُّم التفاوض أو تخلّفه حول مسارات التسويات!

الجمهورية

• سمع أحد الوزراء من مسؤولين في دولة كبرى أنهم لا يعولون على الحكومة في أن تتمكن من إجراء إصلاحات بل إن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو إدارة الأزمة والتحضير لإجراء الإنتخابات.

• يلاحظ زوار مرجع سياسي أنه غاضب من سلوك أحد التيارات ومواقفه في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى.

• قال مرجع سياسي تعليقاً على زيارة ميقاتي إلى قمة المناخ إنه كان عليه العودة منذ اللحظة الأولى بعد الأزمة مع الخليج لمعالجة الوضع الحكومي.

المصدر: صحف