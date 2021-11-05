أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 05-11-2021

الأخبار

«السعودية – ليكس»: الحريري وخاشقجي فضحانا!

رئيس الحكومة يطلب جلسة لإقالة قرداحي واسترضاء الرياض: «تسوية» ميقاتي لا تمرّ

‫لا «معجزة» حاضرة لوقْف الهجوم: واشنطن تسابق الزمن لـ«إنقاذ» مأرب

النهار

الموقف المتقدّم لميقاتي عاجله تصعيد “الحزب”

اللواء

عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج: لا إقالة لقرداحي!

ميقاتي في دائرة «الخيارات المحسومة» وتحذيرات من نصب متاريس في مجلس الوزراء

الجمهورية

لا إستقالة ونصائح بالصبر

ميقاتي يطمئن الخارج وينتقد الداخل..والبــيطار على طريق التنحية

أهالي عين الرمانة: أفرجوا عن أولادنا

البناء

ميقاتي يتوج الدعم الخارجي بتحصين رئاسته بمسافة عن الثنائي في قضيتي بيطار وقرداحي

خلط أوراق داخلي بتفاهم بعبدا والسراي… وحزب الله على موقفه… وجعجع على الخط

الحكومة مجمدة لغياب الميثاقية والنصاب عن أي اجتماع… ولا استقالة لرئيسها أو وزرائها

المصدر: صحف