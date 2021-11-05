رويترز: كوشنر بحث مع الرياض “فتح ممر استثماري” بين السعودية و”إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 01:50

رويترز: كوشنر بحث مع الرياض “فتح ممر استثماري” بين السعودية و”إسرائيل”

منذ 38 mins 5 November، 2021
كوشنر
السعودية - عربي وإقليمي

ذكرت وكالة “رويترز” أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومالك شركة “أفينيتي بارتنرز”، تواصل مع السعودية لبحث “فتح ممر استثماري” بين الرياض وتل أبيب.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن كوشنر يريد العمل مع شركات ومستثمرين صهاينة وخليجيين لتعزيز الاستثمار بين الكيان الاسرائيلي ودول الخليج، وأنه تواصل مع السعودية لإطلاق هذا الممر “الذي سيكون وسيلة لتشجيع الاستثمار بين البلدين”.

وأضاف المصدر أن كوشنر يأمل في الاستثمار في شركات أمريكية وإسرائيلية تبحث عن فرص للتوسع دوليا في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من آسيا.

وقالت الوكالة إن كوشنر وأثناء وجوده في البيت الأبيض في عهد ترامب، ساعد في التوسط في اتفاقات بين الكيان الإسرائيلي من جهة، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى، ضمن سلسلة خطوات على مدار ستة أشهر.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن شركة الاستثمار العالمية “أفينيتي بارتنرز” تعتزم إضافة شريكين كبيرين إلى صفوفها وتسعى لجمع مليارات الدولارات بالتزامن مع تكثيف أنشطتها.

المصدر: وكالة رويترز

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