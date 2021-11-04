الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و300 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2021 - 14:24

الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و300 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 4 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 33، جنين 14، طولكرم 7، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 24، بيت لحم 7، طوباس 2، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، قطاع غزة 201”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 29، جنين 14، طولكرم 4، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 11، بيت لحم 37، طوباس 3، ضواحي القدس 3، قلقيلية 4، سلفيت 4، نابلس 26، قطاع غزة 160″، وتابعت “تم تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في جنين، حالة في الخليل، حالتان في نابلس”.

المصدر: فلسطين اليوم

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