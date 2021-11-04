العدو الاسرائيلي ينوي تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة

قال نادي الأسير الفلسطيني” الخميس إن “النيابة العسكرية للاحتلال الاسرائيلي بلغت المحامي جواد بولس نيتها بتفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (106) أيام”.

واضاف النادي ان “نيابة الاحتلال ادعت أن هناك تقارير طبيّة، تُشير إلى وجود تحسن على وضعه الصحي”.

من جهته، حمل المحامي بولس النيابة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، وطلب التحقق من التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى “كابلان” الصهيوني، والتي كانت قد أكدت في كافة تقاريرها السابقة أن مقداد يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.

المصدر: وكالة معاً