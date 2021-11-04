العدو الاسرائيلي ينوي تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 4 2021 - 12:44

العدو الاسرائيلي ينوي تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة

منذ 36 mins 4 November، 2021
الاسير القواسمة
عربي وإقليمي - فلسطين

قال نادي الأسير الفلسطيني” الخميس إن “النيابة العسكرية للاحتلال الاسرائيلي بلغت المحامي جواد بولس نيتها بتفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (106) أيام”.

واضاف النادي ان “نيابة الاحتلال ادعت أن هناك تقارير طبيّة، تُشير إلى وجود تحسن على وضعه الصحي”.

من جهته، حمل المحامي بولس النيابة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، وطلب التحقق من التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى “كابلان” الصهيوني، والتي كانت قد أكدت في كافة تقاريرها السابقة أن مقداد يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.

المصدر: وكالة معاً

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة