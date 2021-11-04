“الجهاد الاسلامي” نددت بهدم العدو الاسرائيلي لمسجد بالضفة المحتلة: مصممون على تفعيل المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس أن “إقدام قوات الاحتلال على هدم مسجد وعدد من المنشآت في قرية دوما، هو استمرار للسياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم الاستعماري ومحاربة الوجود الفلسطيني”.

وقال المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية طارق عز الدين إن “السياسات الرسمية للسلطة وبعض الدول العربية التي تتعايش مع وجود الاحتلال أو تلك التي تقيم علاقات وتتحالف معه، كل ذلك يشجع الاحتلال على التغول الاستعماري والعدواني”.

وأضاف عز الدين “ما من سبيل ولا وسيلة يمكنها ردع العدوان والتصدي لهذه الجرائم سوى المواجهة والمقاومة بكل الأشكال”، وأكد “نحن متمسكون بالمقاومة ومصممون على تفعيلها رغم كل العوائق والعقبات التي أوجدها التنسيق الأمني”.

المصدر: فلسطين اليوم