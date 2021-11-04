اعتصام لمياومي مستشفى الراسي الحكومي احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2021 - 10:54

اعتصام لمياومي مستشفى الراسي الحكومي احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم

منذ 9 mins 4 November، 2021
المنار
المنار
لبنان

نفذ الموظفون المياومون في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، اليوم الخميس، اعتصاما للمطالبة “بزيادة رواتبهم وبدلات النقل ليتمكنوا من الإستمرار في عملهم”.

وتحدثت نورا خليل باسم المعتصمين موضحة، ان عددهم قرابة 200 ممرض وممرضة وتقنيي الأشعة والمختبر، وغالبيتهم يأتون من بلدات بعيدة متكبدين ارتفاع اجور الإنتقال، التي تراوح بين 70 الى 100 الف ليرة لبنانية، علما ان الاجور قليلة جدا، وبالرغم من المطالبات المتكررة والمراجعات، “لم نحصل على اي نتيجة”.

ولفتت خليل الى ان “العمل يصل الى 12 ساعة يوميا لمدة 17 يوما شهريا، مؤكدة “انه في حال عدم تجاوب المعنيين مع مطالبهم فانهم مستعدون للتصعيد مجددا وقريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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