أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 04-11-2021

البناء

• قال مسؤول أمني كبير في دولة آسيوية إن عام 2022 سيحمل حسماً صينياً لوضع تايوان يشبه ما فعلته روسيا في شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى أن الكلام الأميركي يشير إلى أن الدعم المتوقع لتايوان هو بتقديم الأسلحة بدلاً من التدخل المباشر

• قال سفير أوروبي إن ما لقيه لبنان من احتضان دولي في الأزمة مع السعودية أكبر بكثير مما لقيته قطر في أزمتها الأشد قسوة، معلقاً لكن قطر صمدت ولبنان مرتبك، مضيفاً أنه بدلاً من أربع سنوات لصمود قطر قد يحتاج لبنان أربعة شهور

اللواء

• استبعد دبلوماسي واسع الاطلاع حدوث انفراج في العلاقات الإيرانية – العربية، واحتمال انعكاس ذلك إيجاباً على لبنان..

• يسعى وزير معني بسحب عملية الـP.C.R من مؤسسة عامة، وإعادته إلى وزارته مما ينعكس سلباً على موارد هذه المؤسسة!

• تخضع الترشيحات للإنتخابات النيابية لتدقيقات دقيقة لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية على خلفية كسب أصوات، وليس فقط حجز مقعد نيابي.

الجمهورية

• عبر مرجع روحي عن قلق بالغ حيال تحول البلد الى مربعات متقاتلة سياسيا وطائفيا ويدفع الشعب اللبناني الثمن الباهظ فيها.

• نقل وزير بارز عن سفير دولة كبرى قوله بأن بلاده فوجئت بالإجراءات الديبلوماسية التي اتخذت ضد لبنان.

• لاحظت جهات سياسية أن مسؤوال دوليا بارزاً حسم في كلام له أخيراً على هامش مؤتمر دولي أن الحكومة باقية.

المصدر: صحف