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November 4 2021 - 07:00

وكالة: العالم شهد في أكتوبر انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

منذ 1 ساعة 4 November، 2021
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شهدت مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في العالم انخفاضا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي.
وأفادت وكالة “تاس” استنادا إلى الإحصاءات الرسمية في العالم، بتسجيل 12.9 مليون إصابة جديدة في العالم خلال أكتوبر وهو اقل بحوالي 3 ملايين حالة مقارنة مع سبتمبر.
ورصدت الجهات المعنية خلال أكتوبر 214 ألف وفاة جراء المرض، ما يعتبر أقل بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.
وتشير هذه الأرقام إلى أن كل شخص من أصل 60 مصابا توفي في أكتوبر، مقابل كل واحد من 75 أواخر الصيف الماضي.

المصدر: مواقع اخبارية

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