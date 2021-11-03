العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2021 - 23:28

العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 27 mins 3 November، 2021
زورق اسرائيلي
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “بتاريخ 2 / 11 /2021 الساعة 22.22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة دقيقتين ولمسافة حوالى 315 متراً، وأقدم العناصر على إطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه البقعة البحرية المذكورة”، ولفتت الى انه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وأضاف البيان “بتاريخ 2/11/2021 اعتباراً من الساعة 05.53 ولغاية الساعة 17.40، تمّ تسجيل خرقَيْن بحريّين معاديَيْن للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 315 مترا”، وتابع “تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة