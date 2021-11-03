العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “بتاريخ 2 / 11 /2021 الساعة 22.22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة دقيقتين ولمسافة حوالى 315 متراً، وأقدم العناصر على إطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه البقعة البحرية المذكورة”، ولفتت الى انه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وأضاف البيان “بتاريخ 2/11/2021 اعتباراً من الساعة 05.53 ولغاية الساعة 17.40، تمّ تسجيل خرقَيْن بحريّين معاديَيْن للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 315 مترا”، وتابع “تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام