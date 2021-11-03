البرهان: حريصون على حماية “الانتقال الديمقراطي” في السودان

أكد القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان “حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد واستكمال هياكل الفترة الانتقالية”.

وأشار البرهان لدى لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو الى أن “القوات المسلحة تسعى إلى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني”، وأضاف “نحن بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بدوره بتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط”، وتابع “ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية”.

وقال البرهان “حريصون على وحدة الصف الوطني وأن ترتكز الحلول علي ما يعزز التوافق ويحقق إجماع كل السودانيين”، وتابع “نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة كفاءات مهنية تعبر عن تطلعات كافة السودانيين”.

المصدر: روسيا اليوم