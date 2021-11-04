أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 04-11-2021

الأخبار

خدعة بدل النقل لعدم تصحيح الأجور

‫حملة سعوديّة على ميقاتي ووزرائه… وحزب الله يصف إجراءات الرياض بـ«العدوان»

المطلوب رأس الحكومة

‫منازلة بحريّة أميركيّة ـــ إيرانيّة وواشنطن تلوّح بـ«خيارات بديلة» في حال فشل «النووي»

‫

النهار

لا إقالة ولا استقالة ولا مجلس وزراء!

اللواء

انتقاد سعودي لميقاتي.. ودعوة أميركية لإبقاء القنوات مفتوحة

الوسيط القطري يلتقي بلينكن قبل التوجه إلى بيروت.. وبكركي لخطوات تعيد العلاقات مع المملكة

الجمهورية

واشنطن لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية

إستفزازات في مياه الخليج

إحياء الحكومة محور مشاورات رئاسية… البــاب السعودي مقفل… والضغط الى تصاعد

الديار

الأسد تلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات… والمطالب السعودية مستحيلة ولا حلول

8 آذار لعون وميقاتي: قرداحي خط احمر ولا للاعتذار من الرياض ببيان حكومي

الإضرابات تشمل القطاع العام وأزمة نفايات… قيادات وازنة تشكك باجراء الانتخابات

البناء

مواجهة بحرية إيرانية – أميركية في بحر عمان… وموسكو تدافع عن لبنان… والسعودية لربط نزاع

ميقاتي العائد بزخم دولي لمشاورات ترسم خريطة طريق لاستعادة الحكومة من دون استفزاز الخليج

دعوات لفكفكة الأزمة الحكومية… والاحتكام للجامعة العربية… وربط استقالة قرداحي بالحل

المصدر: صحف