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November 3 2021 - 21:56

“واشنطن بوست”: محمد بن سلمان يواجه انتكاسات في قضية سعد الجبري

منذ 1 ساعة 3 November، 2021
محمد بن سلمان
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية إن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه انتكاسات قانونية ودبلوماسية يمكن أن تقوض دعواه القضائية، ضد المسؤول الأمني السابق سعد الجبري”.

وأوضحت الصحيفة أن “الانتكاسة الأولى تتمثل في أن قاضيا أمريكيا حكم الأسبوع الماضي بأن الجبري لا يستطيع الدفاع عن نفسه بشكل ملائم ضد تهمة الاحتيال التي رفعها ضده بن سلمان دون الكشف عن معلومات سرية حول أنشطة المخابرات الأمريكية السعودية التي كان على صلة بها”.

ولفتت الصحيفة الى أن “الانتكاسة الثانية، فتتمثل في عدم البت حتى الآن بطلب السعودية منح حصانة سيادية لولي العهد في قضية رفعها ضده الجبري يدعي فيها أن بن سلمان خطط لاختطافه وقتله”، وأشارت إلى أن “السعوديين قدموا طلب الحصانة خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أكتوبر 2020، ولم يبت فيه لغاية اليوم”.

وأضافت الصحيفة “الانتكاسة الثالثة دبلوماسية، وليست قانونية، وتتعلق برفض الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء بن سلمان أو الحديث معه حتى الآن”، لافتة إلى أنه “من الواضح أن تجاهل بايدن يزعج محمد بن سلمان، الذي كان يحظى بدعم قوي من ترامب”.

واعتبرت الصحيفة أن “خيارات بن سلمان تتضاءل، والتسوية هي إحدى المسارات التي يمكن سلوكها، حيث يقدم الجبري دفعة مالية ويتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها في واشنطن، مقابل الحرية لولديه وصهره”.

المصدر: روسيا اليوم

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