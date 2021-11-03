اليمن: قوى العدوان خرقت اتفاق الحديدة وطائراتها اعتدت على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الاربعاء 28 غارة جوية على مناطق متفرقة من مأرب والجوف وصعدة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الغاشم شن 14 غارة جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و9 غلرلت على مديرية الجوبة بذات المحافظة”، وتابع “كما شن طيران العدوان 5 غارات على منطقتي اللبنات والجدفر بمديرية الحزم بمحافظة الجوف وغارتان على مديرية باقم بمحافظة صعدة”.

ولفت المصدر الى انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان 237 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس والجبلي”.

المصدر: موقع انصار الله