أسيران فلسطينيان يعانيان من أوضاع صحية صعبة في سجون العدو الاسرائيلي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين الأربعاء أن “إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي تمعن بانتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبيا”.

وثقت هيئة الأسرى أبرز الحالات المرضية التي تقبع في سجون إسرائيلية، من بينها حالة الأسير شادي ابو عكر من بيت لحم والذي يعاني من اوجاع في جميع أنحاء جسده، وألم في الرأس والمعدة كما يعاني من هزال ونقص في الفيتامينات وفقدان للتوازن بشكل مستمر ويتنقل على كرسي متحرك.

وتابعت الهيئة انه “بالرغم من تفاقم الوضع الصحي للأسير ابو عكر الا ان ادارة معتقل سجن الرملة تتعمد إهمال وضعه الصعب وتحتجزه بعزل انفرادي بعيادة سجن الرملة”.

وفي السياق ذاته يعاني الأسير عبد الباسط معطان (49) عاماً، من سكان البيرة، من سرطان في القولون، وكذلك في الغدد والمتواجد حاليا في سجن عوفر، حيث خضع سابقا الى عملية استئصال للورم وقد وصل المرض الى مراحله المتأخرة.

وحملت الهيئة “حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية”، وطالبت “كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والصليب الأحمر بالوقوف الى جانب الأسرى الفلسطينيين”.

المصدر: فلسطين اليوم