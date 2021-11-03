ارتفاع ضحايا انفجار المخيم في مجدلون إلى قتيلين

ارتفع عدد ضحايا انفجار مخيم بلدة مجدلون إلى قتيلين، بعد أن قضى الطفل ع. س. (5 سنوات) في مستشفى “دار الأمل الجامعي” في بعلبك متأثرا بجروحه، في حين تتم معالجة الوالد ر. س. (31 سنة) وابنته لين (4 سنوات) في المستشفى.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
ارتفع عدد ضحايا انفجار مخيم بلدة مجدلون إلى قتيلين، بعد أن قضى الطفل ع. س. (5 سنوات) في مستشفى “دار الأمل الجامعي” في بعلبك متأثرا بجروحه، في حين تتم معالجة الوالد ر. س. (31 سنة) وابنته لين (4 سنوات) في المستشفى.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
وقع انفجار في مخيم للنازحين السوريين في محلة الحديدية عند مفرق بلدة مجدلون، أدى إلى سقوط قتيل سوري يدعى ع. س. وثلاثة جرحى حالة أحدهم حرجة، لأسباب مجهولة. وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد، وفرق الهيئة الصحية الإسلامية، حيث تم نقل الجثة إلى أحد مستشفيات ...