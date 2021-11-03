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November 3 2021 - 18:54

ارتفاع ضحايا انفجار المخيم في مجدلون إلى قتيلين

منذ 1 ساعة 3 November، 2021
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لبنان

ارتفع عدد ضحايا انفجار مخيم بلدة مجدلون إلى قتيلين، بعد أن قضى الطفل ع. س. (5 سنوات) في مستشفى “دار الأمل الجامعي” في بعلبك متأثرا بجروحه، في حين تتم معالجة الوالد ر. س. (31 سنة) وابنته لين (4 سنوات) في المستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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