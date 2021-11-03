ارتفاع ضحايا انفجار المخيم في مجدلون إلى قتيلين

قتيل و3 جرحى بإنفجار في مخيم للنازحين في مجدلون

وقع انفجار في مخيم للنازحين السوريين في محلة الحديدية عند مفرق بلدة مجدلون، أدى إلى سقوط قتيل سوري يدعى ع. س. وثلاثة جرحى حالة أحدهم حرجة، لأسباب مجهولة. وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد، وفرق الهيئة الصحية الإسلامية، حيث تم نقل الجثة إلى أحد مستشفيات ...