وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري: لا أزمة في القمح

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري الدكتور عمرو سالم، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام بدمشق أن جميع القرارات الصادرة عن وزارته، قرارات مدروسة وتستغرق أشهراً قبل إقرارها.

وفيما يتعلق بموضع مخزون القمح، تحدث مطمئناً أن سورية لديها ما يكفي من القمح ولا تعاني من أزمة فيه ، مشيرًا إلى أن لدى الحكومة السورية والمؤسسات المعنية في هذا الجانب ما يسهم في تأمين مادة القمح بشكل دائم، وأن الخبز سيبقى مدعوماً ولا زيادة على أسعاره.

كما أشار إلى أن رفع سعر الغاز المنزلي سببه ازدياد التكاليف في استجراره والعمل على تجهيزه ليصل إلى متناول المواطن.

وشدد على ان سورية لا تستجدي أحداً مشيرا الى انها صمدت بفضل الجيش العربي السوري وصمود المواطن.