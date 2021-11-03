الرئيس بري أعطى توجيهاته لهيئات حركة أمل ونوابها إعداد الدراسات وإقتراحات القوانين الملزمة لتثبيت وحفظ حقوق المودعين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 15:52

الرئيس بري أعطى توجيهاته لهيئات حركة أمل ونوابها إعداد الدراسات وإقتراحات القوانين الملزمة لتثبيت وحفظ حقوق المودعين

منذ 21 mins 3 November، 2021
الرئيس بري
لبنان

عقدت حركة أمل إجتماعا برئاسة رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حضره أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ورؤساء اللجان الإنتخابية في كافة أقاليم الحركة. وتمت فيه مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والإقتصادية.

وأعطى الرئيس بري توجيهاته للهيئات الحركية ولنواب كتلة التنمية والتحرير للمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإقتراحات القوانين الضرورية لاسيما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره والضغط الجدي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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