عناوين واسرار الصحف اللبنانية لهذا اليوم الأربعاء 3 -11-2021

العناوين

الاخبار

ـ جردة حساب مع الخليج: أعطيناكم أكثر بكثير

ـ ‫الغربيون لا يريدون استقالة ميقاتي والحملة السعودية متواصلة | وزير الخارجية: مع الحوار لا الإملاء

ـ ‫سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق

ـ احتمالات التصعيد التركي: شبح الخسارة يلاحق «قسد»

البناء

ـ هل قررت واشنطن الدخول على خط الأزمة بين لبنان والسعودية لضمان الاستقرار ومنع التصعيد؟

ـ رئيس الحكومة ينجح بحصاد دولي إيجابي… فمن سيفتح الحوار بين بيروت والرياض؟

ـ قرداحي ينتظر التشاور مع ميقاتي ويرفض نظرية نزع الفتيل من دون ضمان النتائج!

الديار

ـ ميقاتي يستنفر دول العالم للتوسّط مع السعودية : الافق مسدود

ـ الاميركيون يتمسكون بالحكومة حتى آذار ومن بعده كلام آخر بالملف اللبناني

اللواء

ـ قطيعة سعودية مع الحكومة.. ومشكلة جديدة تواجه خيارات ميقاتي

ـ البنك الدولي ينتظر زخماً للتحويلات الى الطاقة.. وعون يتجه الى مراجعة المجلس الدستوري

ـ لبنان يتجه نحو المجهول

ـ السعودية تدعو اليمنيين لاستكمال تنفيذ ” اتفاق الرياض” ومواجهة الارهاب

الجهورية

ـ بلينكن لميقاتي: الإصلاحات والانتخابات

ـ “الخارجية الأميركية” لـ “الجمهورية”: العقوبات مدعومة بالأدلة

النهار

ـ العاصفة الى داخل الحكومة فهل تصمد؟

ـ فرنسا قلقة من التخلي الخليجي عن لبنان

ـ زعماء العالم يتعهدون مكافحة انبعاثات الميثان وحماية الغابات

الاسرار

البناء

ـ قال مرجع قيادي في أنصار الله إن تفكك وهزال حكومة منصور هادي يظهر في أنها تذكرت بعد أسبوع أن الرياض سحبت سفيرها من لبنان وأن عليها أن تفعل المثل كيف وأن ذريعة الأزمة عنوانها اليمن، مضيفاً هذا نموذج من سلوك حكومة واجهة لا وجود لها.

ـ قال مرجع سياسي إنه من سخريات القدر أن يصبح سقف الطموح من الموقف العربي هو أن يتقيد الحكام العرب بالسقف الأميركي لقواعد الاشتباك مع قوى المقاومة بالفصل بين المواجهة معها وبين الحفاظ على الاستقرار في بلدانها والتأقلم مع كون قوى المقاومة فاعلاً سياسياً كبيراً في هذه البلدان.

اللواء

-نأت دولة كبرى عن القيام بأي اتصال مع عاصمة توترت العلاقات معها، مما آثار دهشة بعض المسؤولين.

-يلتزم وزراء “الثنائي” بالصمت المطلق مع كلمة سر شخصية “التمسك” بالوزير الأزمة!

-تتأرجح المعلومات حول مصير قاض آثار لغطاً واسعاً، بين هبة ساخنة وهبة باردة تجعل الأؤلوية الان لإصدار القرار الظني..

الجمهورية

ـ أبلغ دبلوماسي عربي مسؤولاً كبيراً أن بلاده سعت الى منع اجراءات عقابية بحق لبنان لكنها اصطدمت بإصرار عليها أياً كانت نتائجها.

ـ سمع وزير بارز تطمينات من سفير دولة كبرى بأن بلاده وجهت تحذيرات الى جهات لبنانية بأن استقرار لبنان خط أحمر.

ـ تؤشر قضية وزير الى بداية اشتباك سياسي بين حزب مسيحي وتيار مسيحي أخر كانا في وضعية عدم اعتداء وتقاطع مصالح ضد العهد.

نداء الوطن

ـ أفادت مصادر في وزارة البيئة ان الامانة العامة لتيار سياسي يعاني من صعوبات تنظيمية تتولى التنسيق مع مجلس الانماء والإعمار تحضير سائر الملفات البيئية لا سيما المتعلقة بالنفايات والمقالع والكسارات ومعامل الترابة، في اطار الاستقطاب الانتخابي وتأمين التمويل للحملة الانتخابية.

ـ تبين ان وزارة الطاقة والمياه قد حصرت الموافقات الخاصة بالالواح الشمسية بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة مما يشكل مخالفة لاحكام القانون ويتعارض مع مهام المركز المذكور بوصفه هيئة غير قانونية ويخفي تعارضاً في المصالح حيث تحصر الموافقات الفنية بعدد محدد من الشركات المتخصصة بالطاقة البديلة.

ـ لوحظ ان موقف وزير الداخلية من الازمة مع المملكة خلص الى ضرورة اجراء اصلاحات سريعة، فيما الاصلاحات هي مطلب صندوق النقد الدولي بينما المطالب الخليجية تتعلق بالاصطفافات الاقليمية، ما اعتبرته الاوساط السياسية استكمالا لموقف وزير الداخلية من أحداث الطيونة عندما سارع الى تبنى نظريات القنص خلافاً لتحقيقات الجيش.

النهار

ـ بدت لافتة زيارة وفد يمثل حزب “التوحيد العربي” الى شيخ العقل سامي أبو المنى للتهنئة وتمني التوفيق له في مهماته.

ـ عُلم أنّ الإجراءات الأمنية والديبلوماسية لمغادرة سفراء خليجيين إلى دولهم وعودة مماثلة لسفراء لبنانيين إلى بيروت، كانت ودية واحترافية من دون أي إشكالات.

ـ لا يرحب حزب فاعل في زحلة بترشيح من خارج المنطقة يمكن ان يقاسمه الاصوات نفسها دون أي اضافات.

المصدر: صحف