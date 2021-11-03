“بنك أوف أمريكا”: برميل النفط سيصعد إلى 120 دولارا في 2022

حسن بنك الاستثمار “بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار النفط في عام 2022، ويتوقع الآن البنك ارتفاع أسعار النفط في منتصف العام المقبل إلى 120 دولارا للبرميل.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن البنك الأمريكي. وأشار البنك إلى أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والفحم حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعاف سريع لأسعار العقود الآجلة للنفط.

كذلك يساهم الطلب المتزايد على البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى جانب وجود قيود على قدرة التكرير، إلى تسريع ارتفاع أسعار النفط في عام 2022.

وللمقارنة يتم تداول أسعار النفط في الوقت الحالي عند مستوى 85 دولارا للبرميل، ويترافق ذلك مع زيادة الطلب على الذهب الأسود.

المصدر: نوفوستي