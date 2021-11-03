عدوان إسرائيلي على منطقة زاكية في ريف دمشق والأضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 03:42

عدوان إسرائيلي على منطقة زاكية في ريف دمشق والأضرار مادية

منذ 55 mins 3 November، 2021
عدوان على سوريا
سورية - عربي وإقليمي

نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالصواريخ، فجر اليوم الأربعاء، مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق ما أدى لبعض الخسائر المادية.

وقال مصدر عسكري سوري، أنه وحوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في منطقة زاكية في ريف دمشق.

وأضاف المصدر العسكري، أن العدوان أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وقبل أيام قليلة، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مناطق بريف دمشق ما أدى لإصابة جنديين اثنين من الجيش السوري.

المصدر: موقع المنار

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