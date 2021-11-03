موسكو تدعو واشنطن لوقف “الحروب الدبلوماسية” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 03:42

موسكو تدعو واشنطن لوقف “الحروب الدبلوماسية”

منذ 60 mins 3 November، 2021
روسيا
أخبار دولية - روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على ضرورة وقف “الحروب الدبلوماسية” بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي حديث لمنتدى “حوار فورت روس”، وصف ريابكوف قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو مع طلب الدبلوماسيين الروس بالمغادرة خلال 24 ساعة بأنه “غير مقبول”.

وأضاف: “أكره هذه الحروب الدبلوماسية”، مشيرا إلى أنه لم يبق أمام روسيا خيار إلا الرد بالمثل وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ.

وتابع قائلا: “آسف لذلك، لكنه لم يكن خيارنا. ويجب أن نوقف ذلك”.

واعتبر ريابكوف طلب الولايات المتحدة للمواطنين الروس بالتوجه إلى دول أخرى للحصول على التأشيرات الأمريكية أمرا مرفوضا.

وقال: “ندعو الولايات المتحدة إلى زيادة حضورها الدبلوماسي في موسكو وإرسال موظفين جدد لتقدم الخدمات القنصلية بالحجم الكامل في روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم

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