انطلاق مناورات “شرق المتوسط – 2021” في تركيا بمشاركة مراقبين من 4 دول عربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 02:06

انطلاق مناورات “شرق المتوسط – 2021” في تركيا بمشاركة مراقبين من 4 دول عربية

منذ 1 ساعة 3 November، 2021
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تركيا - عربي وإقليمي

انطلقت اليوم الثلاثاء مناورات “شرق المتوسط – 2021” في ولاية موغلا التركية بمشاركة قوات متعددة الجنسيات وبإشراف قيادة القوات البحرية التركية.

وقبيل بدء المناورات قدم المقدم في القوات التركية، جنيت طالايمان، إحاطة للصحفيين حول أهداف وأهمية تلك المناورات التي تنطلق جنوب غرب تركيا، حيث أوضح أنها ستستمر حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأن الغرض منها هو اختبار طرق المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وأشار إلى مشاركة قوات مشتركة متعددة الجنسيات في المناورات إلى جانب منظمات غير حكومية.

وتابع طالايمان: “يشارك في المناورات 35 سفينة من 10 دول، إلى جانب 5 آلاف عنصر”.

وأفاد بأن قيادة القوات البحرية التركية تشارك في المناورات بـ26 سفينة ومروحية وطائرة مسيرة، إلى جانب مقاتلات من طراز “F-16” تابعة لقيادة القوات الجوية.

وذكر المتحدث أن مراقبين من العراق والأردن وليبيا ونيجيريا وباكستان وسلطنة عمان وأوكرانيا يشاركون في المناورات.

المصدر: وكالات

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