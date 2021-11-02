تعميم صورة مفقود غادر منزل ذويه في القبة بطرابلس ولم يعد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 21:18

تعميم صورة مفقود غادر منزل ذويه في القبة بطرابلس ولم يعد

منذ 43 mins 2 November، 2021
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود محمد ياقوت محمد عابدين (من مواليد عام 1996، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 24-10-2021، منزل ذويه الكائن في محلة القبة – طرابلس، ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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