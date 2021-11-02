الرئيس بري إستقبل وفد اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق في البرلمان الاوروبي وسفيري اوستراليا وهنغاريا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 17:58

الرئيس بري إستقبل وفد اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق في البرلمان الاوروبي وسفيري اوستراليا وهنغاريا

منذ 1 ساعة 2 November، 2021
نبيه بري
لبنان

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات البرلمانية بين مجلس النواب والبرلمان الاوروبي خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أعضاء اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق في البرلمان الاوروبي، في حضور سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف.
كما إستقبل الرئيس بري  سفيرة اوستراليا لدى لبنان ريبكا غريندلاي، وجرى خلال للقاء عرض للاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الاسترالية.
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري كلا من سفير هنغاريا غيزا ميكاييلي، وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد بلال حجار.
على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب للسيدة باربل باس مهنئا بمناسبة إنتخابها رئيسة لمجلس النواب في جمهورية المانيا الإتحادية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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