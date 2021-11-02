أمير عبداللهيان: نراقب سلوك بايدن بدقة

وكتب امير عبداللهيان في سلسلة تغريدات على تويتر الثلاثاء “نحن نراقب سلوك السيد بايدن بدقة، الهدف من “التفاوض” ليس التحدث فقط، بل التوصل الى اتفاق ملموس واحترام المصالح المتبادلة”.

وتابع أمير عبداللهيان “على مجموعة “4+1″ الاستعداد للتفاوض على اساس التزام الحقوق والمصالح المتبادلة”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس الاثنين تعليقاً على تصريحات مستشار الرئيس الاميركي للأمن القومي جيك سوليفان الذي قال إن بلاده على استعداد للعودة الى المفاوضات النووية بحسن النوايا “آمل أن يكون صحيحاً ما ذكرتموه نقلاً عن سوليفان، الاجراءات والخطط المتخذة لغاية اليوم من قبل حكومة بايدن تناقض النوايا التي اعلن عنها سوليفان. لقد سمعنا الكلام بما فيه الكفاية وننتظر عملا تأخر عدة اشهر”.