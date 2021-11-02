العميد صباحي فرد: الدفاع الجوي الايراني حقق نمواً باهراً في شتى المجالات

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، أن “هذه القوة المسلحة حققت نمواً باهراً في مجالات عديدة ومنها استخدام الرادارات والصواريخ والطائرات المسيرة والبرامج السيبرانية؛ ذلك بالرغم من الحظر الجبان المفروض على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي تصريحه عبر الفيديو اليوم، أمام قادة الدفاعات الجوية في المناطق المخلفة للبلاد، اشاد العميد صباحي فرد “بالذكاء والنجاح الكبيرين على صعيد استخدام المنظومات الرادارية والصاروخية من قبل الدفاع الجوي الايراني خلال مناوراته الاخيرة في البلاد”. وقال إن “قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني ومن خلال الاتكال على الذات والطاقات العلمية المحلية، بلغ من الرقي والازدهار الذي يسمح له بالتأثير على المعادلات الاقليمية والدولية اليوم”.

وشدد العميد صباحي فرد، أن “كافة الانجازات التي تحققت على الأصعدة العسكرية والطبية والصناعية والنووية في ايران الإسلامية، مرهونة باتباع مبادئ وتعاليم الدين المبين والثورة الاسلامية”. وخلص قائد قوة الدفاع الجوي الى القول إن ثقافة نحن قادرون تحوّلت اليوم الى نحن استطعنا، وهو انجاز كبير ينبغي التأسي به”.

المصدر: ارنا