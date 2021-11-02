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November 2 2021 - 10:34

أشياء ممنوع وضعها في الميكرويف

منذ 2 ساعة 2 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ازدادت شعبية أجهزة الميكرويف لتصبح قطعة أساسية في مطابخ الكثير من المنازل.

إلا أن هذا الجهاز الصغير المستخدم لتسخين أو إعادة تسخين الكثير من المواد الغذائية يكون ضارا في حال استخدامه بشكل دائم.

ويلاحظ قيام الكثير من الأشخاص باستخدام مواد لا يصلح وضعها فيه، وهذه أبرز الأشياء التي يجب تجنب وضعها في الميكرويف:

1-الأكياس الورقية: يمكن أن تطلق الأكياس أو حاويات الطعام الورقية السموم في الأطعمة بالإضافة لإمكانية اشتعالها بسهولة إذا أصبح الطعام ساخنا جدا.

2-الأكياس وحاويات الطعام الخفيفة الوزن: حيث يذوب هذا النوع من الحاويات أو الأكياس بسهولة داخل الجهاز، وحتى في حال عدم ذوبانها فإنها ستطلق غازات سامة تنتقل الى الطعام، كما ويمكن أن تتسبب ببساطة في حريق.

3-حاويات وأكواب الستايروفوم: على الرغم من أن هذه الحاويات تعتبر جيدة لحفظ الطعام إلا أنها لا تصلح للميكرويف ويجب نقل الطعام إلى أوعية آمنة عند التسخين.

4-أكواب السفر: حيث تصنع هذه الأكواب من البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ والمخصصة عادة للاستخدام في حالة السفر لا يجب وضعها في الميكروويف.

5-الحاويات المكشوفة: يجب التأكد من تغطية حاوية الطعام لدى التسخين بأنها مغلقة، حتى لا يتناثر الطعام داخل الجهاز خلال فترة التسخين.

6-الأقمشة: يجب عدم المخاطرة وتنشيف الأقمشة باستخدام الميكرويف، الأمر الذي يؤدي لإتلافه.

7-الفلفل الأسود: لأنه عند تسخينه يطلق مادة الكابسيسين التي تتسبب أبخرتها في أذية العين والأنف والرئتين.

8-البيض بقشره: حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى حبس البخار بين البيضة وقشرتها حتى تصل لحد الانفجار.

9-اللحوم المجمدة: صحيح أن الميكرويف يقوم بتسخين الأشياء التي توضع داخله، إلا أن اللحوم عادة ما تكون سميكة ومن الصعب معرفة من أن الحرارة قد وصلت بالفعل إلى الطبقات الداخلية من اللحم.

10-عدم تشغيل الميكرويف وهو فارغ: حيث يؤدي ذلك إلى ارتداد الحرارة ليمتصها الجهاز مما قد يتسبب بحدوث انفجار.

المصدر: سبوتنيك

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