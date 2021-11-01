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November 1 2021 - 21:32

ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير يدين اعدام معتقل الرأي مكي آل عبيد

منذ 30 mins 1 November، 2021
شباب ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين - عربي وإقليمي

نعى ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في البحرين اعدام معتقل الرأي مكي آل عبيد اليوم الاثنين ،وقال الائتلاف في بيان له:”لا ينفك نظام آل سعود عن مواصلة مسلسل جرائمه بحقّ أبناء القطيف الشرفاء، فها هو اليوم الإثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وبدم بارد ينفّذ حكم الإعدام بحقّ معتقل الرأي مكي بن كاظم آل عبيد؛ بجريمة تعكس مدى تعطّشه للدماء”.

وتابع البيان :”إنّ تصرّفات هذا النظام الإرهابيّ الذي يتحكّم به سفيه لا يملك من الإنسانيّة أي ذرّة ليست بالغريبة أو غير المتوقّعة، ولا سيّما أنّ لديه غطاء من الإدارة الأمريـ.كيّة الراعية الأولى للإرهـ.اب العالميّ، ولكنّه يقدم على تنفيذ جرائمه تحت جنح الظلام إدراكًا منه بإجرامه”.

وأضاف:”نرفع لأسرة الشهيد وعموم أهلنا في القطيف والمنطقة الشرقيّة أحرّ تعازينا ومواساتنا، ونعرب عن كامل ألمنا لمصابهم الذي لا يخفّف من وطأته غير إيماننا بأنّ الشهادة على يد أعداء الدين هي مفتاح فرج قريب”.

وختم البيان”هنيئًا لشهيدنا وسام الشرف الذي لا ينالها غير المخلصين لله تعالى”.

المصدر: ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

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