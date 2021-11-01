سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في مؤتمر غلاسكو

اجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات عربية ودولية في اليوم الاول لمشاركته في مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا،وتناولت لقاءات ميقاتي الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الازمة التي يمر بها.

وفي هذا الاطار التقى ميقاتي امير قطر تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدي.

وخلال اللقاء اكد امير قطر انه سيوفد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة ولا سيما معالجة الازمة اللبنانية- الخليجية.

كذلك اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

المصدر: قناة المنار