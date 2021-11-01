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November 1 2021 - 18:04

سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في مؤتمر غلاسكو

منذ 1 ساعة 1 November، 2021
ميقاتي
لبنان

اجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات عربية ودولية في اليوم الاول لمشاركته في مؤتمر الامم المتحدة  السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي   في مدينة غلاسكو  في اسكتلندا،وتناولت لقاءات ميقاتي الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الازمة التي يمر بها.
وفي هذا الاطار التقى ميقاتي امير قطر  تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدي.
وخلال اللقاء اكد  امير قطر انه سيوفد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريبا  للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة ولا سيما معالجة الازمة اللبنانية- الخليجية.
كذلك اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.

المصدر: قناة المنار

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