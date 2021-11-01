أي الفواكه تحتوي على نسبة أعلى من السكر؟

تعد الفواكه من بين المواد الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، فهي تحتوي على الألياف والمواد المغذية الأخرى التي نحتاجها، لكنها تحتوي أيضا على سكر طبيعي، وبعضها يحتوي عليه بنسب أكثر من غيرها.

ويشير موقع “ميد ويب” الطبي، في هذا التقرير إلى كميات السكر، التي تحتوي عليها كل فاكهة:

-المانغو: تحتوي حبة المانجو متوسطة الحجم على 45 غراما من السكر – وهذا ليس خيارك الأفضل إذا كنت تحاول مراقبة وزنك أو مقدار السكر الذي تتناوله. ولهذا من الأفضل لك تناول شريحتين والاحتفاظ بالباقي لوقت لاحق.

-الكرز: إنها حلوى، ويحتوي فنجان من فاكهة الكرز على 18 غراما. إذا ملأت وعاءًا كبيرًا منها، يمكنك أن تتفقد عدد الأطعمة التي تتناولها. قم بقياس وجبتك الخفيفة مسبقا حتى تعرف بالضبط كمية السكر، التي ستحصل عليها.

-الإجاص: حبة واحدة متوسطة الحجم من الإجاص تحتوي على 17 غراما من السكر. إذا كنت تحاول التقليل، فلا تأكل كل شيء – فقط ضع بضع شرائح في بعض اللبن قليل الدسم أو فوق السلطة.

-بطيخ: قطعة متوسطة من هذه الفاكهة الصيفية تحتوي على 17 غراما من السكر. كما يوحي اسمه، فهو مليء بالماء، ويحتوي على معادن خاصة تسمى الإلكتروليتات، والتي هي فقط ما يحتاجه جسمك لإعادة الشحن بعد مرور بعض الوقت في الشمس. فقط احتفظ بها لشريحة أو اثنتين.

-التين: حبتان متوسطتا الحجم تحتويان على 16 غراما من السكر. إذا كنت تحاول مراقبة السكر الذي تتناوله، فربما تقطع لتصفين وانشر عليهما بعضا من جبن الماعز للحصول على علاج غني بالبروتين، أو استخدم القليل منه في الصلصة لإضافة بعض النكهة إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد.

-الموز: تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 14 غراما من السكر. إذا كان هذا يبدو أكثر مما كنت تتمناه، فقم بتقطيع نصفه إلى رقائق الفطور الصباحية أو اسحق قطعة صغيرة في منتصف شطيرة زبدة الفول السوداني.

-أفوكادو: ليست كل الفاكهة محملة بالأشياء الحلوة. حبة أفوكادو كاملة – نعم، إنها فاكهة – تحتوي فقط على 1.33 غرام من السكر. ضعه في السلطة، وادهنه على الخبز المحمص. ولكن في حين أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك قد لا تكون فكرة جيدة أن تجعلها عادة يومية.

-توت العليق: تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من الألياف ولا يحتوي كوب بوزن 8 غرامات سوى على 5 غرامات فقط من السكر. الألياف مفيدة للهضم ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع مع عدد أقل من السعرات الحرارية. إنها الحجم المثالي لتذوق واحدا تلو الآخر، كما أنها ليست سيئة مع بعض الكريمة المخفوقة الطازجة والملعقة أيضا.

-الشمام: إنه لأمر مدهش أن النكهة والرضا المعبأ في قطعة متوسطة واحدة يمكن أن يأتي منها فقط 5 غرامات من السكر و23 سعرة حرارية فقط. جربه مع بعض الجبن.

المصدر: سبوتنيك