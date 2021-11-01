اليمن: قوى العدوان تعتدي على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأحد 13 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وصعدة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الغاشم شن 9 غارات جوية على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية جبل مراد بمأرب وغارة جوية على مديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على مديرية خب والشعف بالجوف”.

وتابع المصدر انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 185 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية”، وأضاف أن “من بين الخروق، تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة و35 خرقا بقصف مدفعي لعدد 345 قذيفة و 130 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله