أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 01-11-2021

البناء

• توقع مرجع سياسي أن تستمر الأزمة بين لبنان والسعودية إلى حين تبلور التسويات الإقليمية التي تفتح الباب لتسوية لبنانية تكون السعودية فيها في الموقع الذي احتلته في اتفاق الطائف، ولم يستبعد أن تكون سورية شريكها في التسوية مرة أخرى بموافقة أميركية.

• قرأت مصادر دبلوماسية في الموقف الأميركي الرافض للدخول على خط الخلاف اللبناني- السعودي إشارتين، واحدة تعني غياب التبني الأميركي للموقف السعودي والثانية تعني عدم الاستعداد للضغط على السعودية لتغيير موقفها، بالتالي فتح الباب لبقاء الأزمة بانتظار تطورات أكبر منها.

النهار

• تمنى مرجع سياسي على محازبيه خلال مؤتمر عُقد أخيراً عدم طرح أي مداخلة تتعلق بأحداث الطيونة وبمسائل أمنية.

• تركت زيارة رئيس حزب وقياديّي الحزب ونواب الكتلة لأحد نوابه أكثر من رسالة ودلالة في هذه المرحلة، وتحديداً على الخط الانتخابي.

• نشطت استطلاعات الرأي في غير منطقة تحضراً للانتخابات النيابية المقبلة وبدأت الارقام تتضارب بين الشركات.

اللواء

• أدّى تردد كبار المسؤولين اللبنانيين في إعطاء بوادر الأزمة مع السعودية الأهمية اللازمة، إلى تفاقم تطوراتها والوصول إلى النتائج الكارثية الراهنة!

• جرت إتصالات بعيدة عن الأضواء مع مسؤولين في بعض عواصم القرار الدولي للتدخل مع العاصمة السعودية، ولكن لم تحقق النتائج المرجوة منها!

• تم تحذير مسؤول لبناني بارز من مغبة السكوت على تصريحات قرداحي، ولكنه لم يتعامل مع تلك التحذيرات بالجدية المناسبة!

الجمهورية

• أبلغ أحد النواب الحزبيين رئيس حزبه بعدم رغبته في الترشح إلى الإنتخابات النيابية وبدأ رئيس الحزب على الفور البحث عن البديل.

• ينأى مسؤول كبير بنفسه عن أزمة طارئة لعدم إقتناعه بأسبابها ومبرراتها.

• يسعى مرجع كبير للإفادة من وضع طارئ لتحقيق مكسب مزمن كان يطمح إليه وذلك وفق مقولة «مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد».

المصدر: صحف