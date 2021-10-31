جبهة العمل الاسلامي استنكرت طرد سفراء لبنانيين من دول عربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 16:16

جبهة العمل الاسلامي استنكرت طرد سفراء لبنانيين من دول عربية

منذ 1 ساعة 31 October، 2021
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

استنكرت جبهة العمل الاسلامي في بيان، “طرد المملكة العربية السعودية ودول التعاون الخليجي ومصر للسفراء اللبنانيين من بلادهم بحجة موقف الوزير جورج قرداحي من قبل أن يكون وزيرا”، معتبرة أن “هذا الأمر هو استكمال للتدخل في شؤون لبنان الداخلية لا سيما وأن الجهات الرسمية في لبنان لم تتبن ما قال قرداحي”.

ولفتت الى أن “هذا الاجراء هو استمرار للحصار الأميركي المفروض على سوريا ولبنان من خلال قانون (قيصر) الجائر، وأن لبنان بفضل شعبه الأبي ومقاومته الباسلة سيتجاوز هذا القطوع وسيصمد في وجه تلك المؤامرات الحاقدة التي تحاول النيل منه ومن شعبه وجيشه ومقاومته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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