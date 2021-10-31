مناورة ثانية خلال ايام لجيش الاحتلال تحاكي حرباً مع حزب الله

أطلق جيش العدو مناورة جديدة للجبهة الداخلية تهدف لمحاكاة حرب مع حزب الله ومحور المقاومة تتضمن إطلاقا مكثفا للصواريخ ومن ضمنها صواريخ دقيقة نحو المنشآت الحيوية في كيان الاحتلال ما يؤدي إلى انقطاع في الكهرباء في مناطق مختلفة.

كما ستشمل المناورة سيناريو إخلاء المستوطنات الأمامية مع لبنان في ظل توقع دخول حزب الله إلى الجليل والسيطرة على بعض المستوطنات مع استعمال صواريخ تدميرية ثقيلة قصيرة المدى ضد الخط الأمامي للحدود.

وكان جيش الاحتلال اعلن الخميس عن انتهاء مناورة عسكرية، التي أطلق عليها اسم “السهم القاتل”، تحاكي سيناريو حرب متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية.

المصدر: قناة المنار