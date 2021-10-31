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October 31 2021 - 10:58

كورونا في البرازيل.. تسجيل 232 وفاة و10693 إصابة جديدة

منذ 46 mins 31 October، 2021
كورونا في البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 232 وفاة و10693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 607 آلاف، فيما تخطى عدد الإصابات الـ21 مليونا.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز

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