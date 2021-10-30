تحية من اليمن للوزير جورج قرداحي

وجه اليمنيون تحية للوزير جورح قرداحي على مواقفه النبيلة بوجه العدوان. وكغيرهِ من مواقفِ أحرارِ العالمِ تجاهَ الحربِ على اليمن، لاقى موقفُ وزيرِ الإعلامِ اللبناني جورج قرداحي صدىً واسعاً في الشارعِ اليمني، فعلى الصعيدِ الرسميّ دعا عضو المجلسِ السياسيِّ الأعلى محمد علي الحوثي إلى التضامنِ مع الوزير قرداحي ضدَّ حملةِ الترهيبِ السعودية.

كما دعا الحوثي إلى مقاطعةِ المنتجاتِ السعوديةِ تضامناً مع لبنان، وعلى ذاتِ الصعيدِ فقد حيّت هيئةُ رئاسةِ مجلسِ الشورى ومكتبُ رئاسةُ الوزراءِ موقف “قرداحي”.

ومن جهته استنكرَ وزيرُ الإعلامِ والناطقُ باسمِ حكومةِ الإنقاذ ضيفُ الله الشامي _ ومعه اتحادُ الإعلاميين اليمنيين _ الهجمةَ التي يتعرض لها لبنان ووزيرُ إعلامها “من قِبلِ من وصفَهم بالمأزومين ،أما رئيسُ الوفدِ الوطنيّ المفاوض محمد عبدالسلام فقد وجه رسالتَه إلى شعبِ لبنانِ الشقيق قائلاً له :” لا يروعنّك ما يفعلُه النظامُ السعوديُّ فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصالِ اليمن بفضل الله وتوفيقه”.

التضامنُ الرسميُّ مع الوزيرِ اللبناني والذي تصدرَ عناوينَ الصحافةِ ومختلفَ وسائل الإعلامِ اليمنية، آزرَهُ تضامنُ الشارعِ اليمني، كلٌّ بطريقتِه الخاصة.

ومعَ الإصرارِ السعوديِّ غيرِ المبررِ على المضي في حملةِ الترهيبِ ضدَّ لبنان ووزيرِ إعلامِه،طالبَ الناشطونَ اليمنيون حكومةَ الإنقاذِ الوطنيِّ بتغييرِ اسمِ شارعِ (الرياض) الواقعِ في قلبِ العاصمةِ صنعاءَ إلى اسم شارع (جورج قرداحي).

المصدر: المنار