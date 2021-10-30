اللجنة الوزارية لبحث الأزمة: العمل الحكومي مستمر ونحن قادرون على التوصل لحل

أكد ​وزير التربية​ ​عباس الحلبي​، بعد انتهاء اجتماع خلية ​الأزمة​ في وزارة الخارجية لبحث الأزمة المستجدة مع السعودية ودول الخليج، أن “العمل الحكومي مستمر، ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها”، لافتاً إلى “إن أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً”.

وشدد، في ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع ​وزير الخارجية عبدالله بوحبيب​، على أن “الموضوع قيد المعالجة، ونتطلع إلى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة”.وتابع: “كل ما نطالبه فتح أبواب الحوار لأن هذا السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل”.

من جهته، أشار بوحبيب، إلى “إننا تواصلنا مع الأميركيين لحضور الإجتماع، لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة”، موضحاً أن “الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الحكومة طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة”. وأكد أن “لجنة خلية الأزمة مستمرة في الانعقاد”.

المصدر: مواقع