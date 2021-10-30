جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء “التدهور السريع” في العلاقات اللبنانية الخليجية

افادت جامعة الدول العربية في بيان بأن الأمين العام أحمد أبوالغيط أعرب عن بالغ قلقه حول التدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

وقال البيان نقلا عن الأمين العام إنه يناشد المسؤولين في دول الخليج “بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار”.

وأضاف البيان أن “الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات”.

المصدر: مواقع