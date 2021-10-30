جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء “التدهور السريع” في العلاقات اللبنانية الخليجية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2021 - 13:22

جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها إزاء “التدهور السريع” في العلاقات اللبنانية الخليجية

منذ 2 ساعة 30 October، 2021
مجلس جامعة الدول العربية
العالم العربي

افادت جامعة الدول العربية في بيان بأن الأمين العام أحمد أبوالغيط أعرب عن بالغ قلقه حول التدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.
وقال البيان نقلا عن الأمين العام إنه يناشد المسؤولين في دول الخليج “بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار”.
وأضاف البيان أن “الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات”.

المصدر: مواقع

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