الرئيس الايراني يتفقد قاعدة “وحدتي” الجوية في دزفول

تفقد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الجمعة قاعدة “وحدتي” الجوية في دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران. وجاءت زيارة رئيس الجمهورية لقاعدة “وحدتي” الجوية على هامش زيارته التفقدية لمنكوبي الزلزال في مدينة انديكا بمحافظة خوزستان.

واشار رئيسي الى “الدور المهم لهذه القاعدة في فترة الدفاع المقدس (1980-1988)”، معرباً عن سروره لقدراتها القتالية والعملانية، موجها الشكر والتقدير لأفراد القوات المسلحة لجهودهم الدؤوبة من اجل توفير الامن للبلاد.

وخلال الزيارة رحب قائد قاعدة “وحدتي” الجوية العميد طيار جواد ولدي بحضور رئيس الجمهورية، وقدم عرضا للقدرات العملانية والجهوزية القتالية لهذه القاعدة.

المصدر: فارس