بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا في هذه الدولة

أعلنت مملكة تونغا التي تقع جنوبي المحيط الهادئ، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، بوهيفا تويونيتوا .

وأغلقت الجزيرة، التي تبعد نحو 300ر2 كيلومتر شمال نيوزيلندا، حدودها مع بداية تفشي الوباء عالميا، ولم تسجل أي إصابة بكورونا في السابق.

وقال تويونيتوا في مؤتمر صحافي إن حالة الإصابة المسجلة تعود إلى راكب جاء في رحلة عودة من مدينة كرايستشيرش، الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وأضاف تويونيتوا أنه تم عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، ووضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم إلى المملكة أمس الأول الأربعاء.

المصدر: dpa