الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن “الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (5)، وحالة في نابلس”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 4، الخليل 35، جنين 21، طوباس 5، قلقيلية 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 19، نابلس 11، سلفيت 1، أريحا والأغوار 2، طولكرم 2، قطاع غزة 223”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 14، الخليل 20، جنين 14، طوباس 13، قلقيلية 2، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، سلفيت 5، أريحا والأغوار 9، طولكرم 9، قطاع غزة 890”.

المصدر: فلسطين اليوم