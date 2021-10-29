الهلال الأحمر في القدس المحتلة: 3 إصابات بقنابل الصوت تم نقلها للمستشفى خلال اعتداء قوات الاحتلال على المتواجدين في مقبرة اليوسفية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 15:16

الهلال الأحمر في القدس المحتلة: 3 إصابات بقنابل الصوت تم نقلها للمستشفى خلال اعتداء قوات الاحتلال على المتواجدين في مقبرة اليوسفية

منذ 38 mins 29 October، 2021
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