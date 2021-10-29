الهلال الأحمر في القدس المحتلة: 3 إصابات بقنابل الصوت تم نقلها للمستشفى خلال اعتداء قوات الاحتلال على المتواجدين في مقبرة اليوسفية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 15:16
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حزب الله: القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن عدوان على لبنان وتدخل سافر في شؤونه وانصياع ذليل للادارة الامريكية
حزب الله: القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن خدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نأسف أن تصل الأمور الى معاقبة أنظف وأهم مؤسسة لخدمة الفقراء والمحتاجين
حزب الله يشيد بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي دفاعا عن شعب اليمن المظلوم
حزب الله: نرفض رفضا قاطعا أي دعوة الى اقالة الوزير أو دفعه الى الاستقالة ونعتبر هذه الدعوات اعتداء سافرا على لبنان
الرئيس اللبناني يطلب رسميا من السفير الروسي رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم إنفجار مرفأ بيروت
المحقق العدلي يرجئ جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر إلى 9 تشرين الثاني المقبل بعد تقدم وكيله بالدفوع الشكلية
النائب جميل السيد رداً على قرار العقوبات الأميركي: من يدّعي تهريبي أكثر من 120 مليون دولار فليثبت ذلك
النائب السيد: الكل شاهد على تزوير الولايات المتحدة للحقيقة وهي ليست أقوى ممن لديه حق يدافع عنه
الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الدامور ونفذت طيرانا فوق بيروت وضواحيها
قناتا المنار والمسيرة تطلقان مساء اليوم عند 8 بتوقيت بيروت أضخم عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأميركي على اليمن
سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ108
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم قيادي في الجبهة الشعبية خلال مداهمات في نابلس ورام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
6 أسرى يواصلون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي احتجاجا على اعتقالهم الإداري
إعلام العدو يكشف عن تحقيقات سرية للجيش الإسرائيلي بعد عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على قطاع غزة
التحقيقات السرية: ثغرات استخباراتية كبيرة في جمع المعلومات حالت دون التمكن من استهداف قادة الفصائل في قطاع غزة
إعلام العدو: إدارة بايدن لن تمنع التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية والأمريكيون لا يهتمون كثيرا بقرار الحكومة بهذا الصدد
إعلام العدو: خليفة حفتر وسيف الإسلام معمر القذافي يسلمان حملتيها الانتخابية لشركة إسرائيلية عبر شخصيات في الامارات
إعلام العدو يرجح أن يكون وزير الحرب السابق بني غانتس قد زار الرياض على متن الطائرة الخاصة الخميس سراً استجابة لطلب سعودي
السفير اليمني في ايران ابراهيم الديلمي: لا وجود لامم متحدة او حقوق انسان فالكل متواطئ على اليمن ولا يزال
رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي: على رئيس الوزراء المقبل أن يحضى بإحترام وإهتمام وقناعة جميع الأطراف
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يعلن التوصل لنتائج جيدة في الاجتماع الثاني لدول جوار أفغانستان
رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية: طهران حققت نجاحاً تاماً في التصدي للهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف محطات الوقود
مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبحث في موسكو مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية ومحادثات رفع العقوبات ضد إيران
وزير الصحة في حكومة طالبان الأفغانية: الحكومة المؤقتة مهتمة باستيراد اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا
مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة ويطالب بإعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية
السودان: الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعلن بأن عبد الله حمدوك أول المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة
وزير الزراعة الفرنسي يقول إنه لم يحصل هناك تقدم في المحادثات بين مع بريطانيا بشأن تراخيص الصيد
وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن الحكومة الروسية وافقت على طلبات شركات طيران أمريكية باستخدام مجالها الجوي
روسيا تواصل تسجيل أرقاماً عالية بإصابات فيروس كورونا خصوصاً في العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ
وسائل إعلام هندية: الهند نشرت أسلحة اشترتها مؤخرا من اميركا بما فيها المروحيات وأنظمة المدفعية على الحدود مع الصين
وزارة الدفاع الصينية تدعو اميركا إلى التعامل مع التحقيق الخاص بأنشطتها البيولوجية العسكرية بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الهلال الأحمر في القدس المحتلة: 3 إصابات بقنابل الصوت تم نقلها للمستشفى خلال اعتداء قوات الاحتلال على المتواجدين في مقبرة اليوسفية
منذ 38 mins
29 October، 2021
مقبرة اليوسفية
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