الرئيس عون طلب رسمياً من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 13:36

الرئيس عون طلب رسمياً من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

منذ 50 mins 29 October، 2021
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