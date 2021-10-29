ايدي معلوف: تصويت الاكثرية على اساس 59 صوتا مناقض للدستور و لبنان القوي يعد طعنا بكل ما يتعلق بالانتخابات النيابية

أوضح النائب ايدي معلوف في حديث اذاعي، أن “ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول”، لافتا الى أننا “شهدنا أمس بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتا لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية”.

وتحدث معلوف عن مغالطات كثيرة حصلت في الجلسة، منها ما يتصل بالـ”ميغاسنتر” وتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، مشيرا الى أن “تكتل لبنان القوي يعد طعنا لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية يوم أمس، لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب أو مسلوقة”.

اضاف: “ان صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف أصبحت محدودة، فكم من الأمور التي طالبنا بها وعملنا عليها ولم نتمكن من تطبيقها”.وفي الملف القضائي رفض معلوف التسويات في تحقيقات المرفأ أو الطيونة، معربا عن أسفه “للذهنية التي أوصلتنا إلى هنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام