التحكم المروري :قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عين القنطرة الصرفند – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 10:02
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حزب الله: القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن عدوان على لبنان وتدخل سافر في شؤونه وانصياع ذليل للادارة الامريكية
حزب الله: القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن خدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نأسف أن تصل الأمور الى معاقبة أنظف وأهم مؤسسة لخدمة الفقراء والمحتاجين
الشيخ قبلان: مؤسسة القرض الحسن فخر النجاح والنزاهة في بلد تحولت فيه المصارف الى بالوعة ودائع وسبب بانهيار الاقتصاد
نائب الأمين العام لحزب الله: ان تراجع موقع السعودية ودورها واقتصادها مؤشر على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بحق اليمنيين
الشيخ نعيم قاسم: التحاق السعودية بالاستكبار العالمي لا يصنع لها مستقبلا ونحن نرى كيف تخلت اميركا عن حلفائها بأفغانستان
حزب الله يشيد بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي دفاعا عن شعب اليمن المظلوم
حزب الله: نرفض رفضا قاطعا أي دعوة الى اقالة الوزير أو دفعه الى الاستقالة ونعتبر هذه الدعوات اعتداء سافرا على لبنان
وزراء الطاقة والكهرباء في لبنان وسوريا والاردن يتوصلون لاتفاق حول الصيغة النهائية لتزويد لبنان بالكهرباء عن طريق سوريا
وزير الطاقة السوري غسان الزامل: ستكون الشبكة جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن الى لبنان في نهاية هذا العام
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: مندوب البنك الدولي شارك في الاجتماع والبنك سيمول اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء
وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على كل من جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد
قناتا المنار والمسيرة تطلقان مساء اليوم أضخم عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأميركي على اليمن
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدداً من الفلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ107
مصادر سورية: فشل الجيش الوطني التابع لتركيا بالتقدم نحو بلدة عين دقنة الموازية لبلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يعلن التوصل لنتائج جيدة في الاجتماع الثاني لدول جوار أفغانستان
مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة ويطالب بإعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية
السودان: الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعلن بأن عبد الله حمدوك أول المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة
مؤسس ومدير شركة "فايسبوك" مارك زوكربيرغ يعلن تغيير اسم الشركة الى "ميتا"
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وزير الطاقة السوري غسان الزامل: ستكون الشبكة جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن الى لبنان في نهاية هذا العام
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: مندوب البنك الدولي شارك في الاجتماع والبنك سيمول اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء
وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على كل من جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد
رئيس المجمع العالمي لأهل البيت: من المصائب العظيمة والكبيرة والمعاناة التي تعيشها الأمة موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع كاميرات مراقبة في مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة وتعيد نصب القضبان الحديدية في محيطها
الخارجية الروسية: الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس غير شرعية
مساعد وزير الخارجية الإيراني: اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية والاتحاد الاوروبي على استئناف مفاوضات فيينا قبل نهاية نوفمبر
مساعد وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية المرتقبة ستكون مع مجموعة 4+1 دون مشاركة واشنطن
اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا في محافظة صعدة شمال اليمن
بدء الاغلاق الجزئي الذي اقرته السلطات الروسية في العاصمة موسكو بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بفيروس كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 663 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مؤسس ومدير شركة "فايسبوك" مارك زوكربيرغ يعلن تغيير اسم الشركة الى "ميتا"
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
التحكم المروري :قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عين القنطرة الصرفند
منذ 52 mins
29 October، 2021
الصرفند
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