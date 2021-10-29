تركيا: أنقرة والقاهرة لم تبدأ بعد عملية تبادل السفراء

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة والقاهرة لم تبدأ بعد عملية تبادل السفراء ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات الثنائية.

وقال تشاووش أوغلو، الخميس، إن الحوار مع مصر مستمر، لكن عملية التعيين المتبادل للسفيرين لم تبدأ بعد.

وهناك مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وكالة الاناضول